Mersin'de acı olay... Kendi tarlasında ölü bulundu!

Tarsus'ta 78 yaşındaki Abdurrahman Kırlangıç adlı kişi, kendisine ait tarlada ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 11:39
Mersin'de acı olay... Kendi tarlasında ölü bulundu!
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin kendisine ait tarlada ölü bulunduğu aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kırlangıç (78), traktörüyle Cırbıklar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Kırlangıç'ın evine dönmemesi üzerine tarlaya giden aile yakınları, yaşlı adamı yerde hareketsiz buldu.

Traktörünün ise, yaklaşık 3 metre uzaklıkta çalışır vaziyette olduğunu görüldü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kırlangıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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