5 gündür kayıptı, parçalanmış cesedi bulundu
Ordu’da 5 gündür kayıp olan Hasan Usman'ın (63), parçalanmış hale cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Altınordu İlçesi Oğmaca Mahallesi Haramlı Sokak’ta meydana geldi. Hasan Usman'ın İstanbul’da yaşayan oğlu, babasından haber alamayınca yakınlarını aradı.
Yakınları, bu sabah yaptıkları aramada Usman'ın evine yakın bir yerde parçalanmış cesedini buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Usman’ın terlikleri evine 10 metre, cesedi 30 metre, eşofmanı ise 40 metre uzakta bulundu. Usman’ın cesedinin belden altının, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği iddia edildi.
Ceset, incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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