5 ilde FETÖ operasyonu... 19 şüpheli yakalandı!

FETÖ güncel yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:22
5 ilde FETÖ operasyonu... 19 şüpheli yakalandı!
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" düzenledi. 
Antalya merkezli 5 ildeki eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulunan ve halen aktif kamu görevlisi olarak çalışan şahısların da olduğu 19 şüpheli yakalandı. 
Soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı ailelerin çocuklarının eğitim koçu olarak adlandırılan iltisaklı öğretmenlere zimmetlenerek özel ders adı altında ders verdikleri, haberleşme amacıyla örgütsel hat ve internet tabanlı haberleşme programlarını kullandıkları, il dışında bulunan örgüt üyelerine kargo ile ya da ATM’ler üzerinden kartsız işlemler ile "maişet" adı altında para gönderdikleri tespit edildi. 

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan 19 şüpheliden biri işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 5'i hakkında ev hapsi şeklinde tedbir, 8’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
 

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