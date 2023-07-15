İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda farklı kişilerin üzerine kayıtlı hatlarla örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanan, Bank Asya hesabına destek veren, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan aranan ve ülkeye gelen yabancı öğrencilere maddi kaynak sağlayan şüpheliler olduğu tespit edildi.
Ekipler, uzun süren çalışmalarının ardından İstanbul merkez olmak üzere Konya, Bursa ve İzmir'de şüphelilere ait olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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