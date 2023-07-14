Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, takibe alınan bir kamyon ve kamyonette 105 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:48
Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu: 105 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda karayolları üzerinde kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi alınarak kamyon ve kamyonetler takibe alındı.

Ekipler Çekmeköy ve Çatalca'da yaptıkları kontrollerde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak üzere kamyon ve kamyonete bindirilmiş toplam 105 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenlerin yurtdışına çıkması için organizatörlük yapan şüpheliler M.A., B.A., B.Y.I., Y.T.T ve A.K. gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken M.A., B.A., B.Y.I., Y.T.T ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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