5 ilde 'kripto para dolandırıcılığı' operasyonu: 18 gözaltı
Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanı sahibi 18 şüpheli, operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği saptanan kripto para cüzdanı sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KKTC ÜZERİNDEN İNGİLTERE'YE TRANSFER
Bu kapsamda yasa dışı bahisten elde edilen toplam 54 milyon 654 bin 443,52 dolar değerinde 73 adet kripto paranın, KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği belirlendi.
Paraların transfer edildiği, kripto para cüzdanı sahibi olarak tespit edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
23 adrese yapılan baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.
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