Kardashian’a kripto sebebiyle rekor ceza
SEC, Kim Kardashian’ı, EthereumMax tarafından sunulan ve satılan bir kripto varlık menkul kıymetini aldığı ücreti açıklamadan sosyal medyada tanıttığı için cezalandırdı.
Amerikan sermaye piyasası kurulu SEC, Kim Kardashian'ı promosyon için aldığı ödemeyi açıklamadan, EthereumMax tarafından sunulan ve satılan bir kripto varlık menkul kıymetini sosyal medyada tanıtmakla suçladı.
İŞBİRLİĞİNİ KABUL ETTİ
Kardashian, SEC'in suçlamalarını kabul etmedi veya reddetmedi. Öte yandan ceza ve faiz olarak 1.26 milyon dolar ödemeyi ve Komisyon’un devam eden soruşturmasında işbirliği yapmayı kabul etti.
Kardashian, üç yıl boyunca herhangi bir kripto varlık menkul kıymetini tanıtmamayı kabul etti.
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