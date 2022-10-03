Kardashian’a kripto sebebiyle rekor ceza

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:04

Amerikan sermaye piyasası kurulu SEC, Kim Kardashian'ı promosyon için aldığı ödemeyi açıklamadan, EthereumMax tarafından sunulan ve satılan bir kripto varlık menkul kıymetini sosyal medyada tanıtmakla suçladı.

İŞBİRLİĞİNİ KABUL ETTİ

Kardashian, SEC'in suçlamalarını kabul etmedi veya reddetmedi. Öte yandan ceza ve faiz olarak 1.26 milyon dolar ödemeyi ve Komisyon’un devam eden soruşturmasında işbirliği yapmayı kabul etti.

Kardashian, üç yıl boyunca herhangi bir kripto varlık menkul kıymetini tanıtmamayı kabul etti.