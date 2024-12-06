5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 7 kişi daha adliyede

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.

5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 7 kişi daha adliyede
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:00

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12’si Samsun’da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişiden 4’ü dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgulanması tamamlanan 7 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.


Etiketler: #uyuşturucu

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