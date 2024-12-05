Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Isparta’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:18

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesi Yukarı Dinek köyünde operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine, Y.S. ve V.Ç. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Adli makamların onayı ile gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 80 gram kubar esrar, bir adet dijital terazi ve bir adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve V.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Isparta #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonu: Kaynak makinesine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi

Konya'da uyuşturucu operasyonu: Kaynak makinesine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi
Van'da 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Kütahya’da 'uyuşturucu' operasyonu: 65 gram ele geçirildi

Metamfetamin tehlikesi büyüyor... Kütahya’da 'uyuşturucu' operasyonu: 65 gram ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler