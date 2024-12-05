Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 05.12.2024 - 13:18

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şarkikaraağaç ilçesi Yukarı Dinek köyünde operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine, Y.S. ve V.Ç. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Adli makamların onayı ile gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 80 gram kubar esrar, bir adet dijital terazi ve bir adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve V.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.