Samsung telefonlarda yıllardır olan özellik kısıtlanacak
Samsung marka telefonlarda yer alan Edge Panelleri adı verilen özellik, yeni arayüz güncellemesinin ardından kısıtlı hale gelecek.
Samsung'un kendi arayüz güncellemesi One UI 7 yeni özellikler getireceği gibi bazı özelliklerin telefonlardan ayrılmasına da neden olacak. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla yıllardar bulunan Edge Panelleri özelliği kullanıcıların çok ilgisini çekmemişti. Bunun farkında olan Samsung, One UI 7 ile özelliğin yeni versiyonlarının indirilmesinin önüne geçecek.
SAMSUNG TELEFONLARA YENİ EDGE PANELLERİ İNDİRİLEMEYECEK
Kullanıcıların en çok kullandıkları uygulamaları, rehberlerindeki kişileri ya da widget'larını ekranın kenarına gizlenmiş bir sekme olarak koymayı sağlayan Edge Panelleri, tek bir hareketle bunlara ulaşmayı sağlıyordu.
Özellik, bazıları için karmaşık bazılar içinse meşakkatli geliyordu.
İlk olarak Samsung Edge telefonlarda kullanıma sunulan özellik, daha sonra diğer Samsung cihazlara da getirilmişti. Ancak hiçbir zaman çok kullanılan bir özellik olmadı. Ortaya çıktığına göre Android 15 tabanlı One UI 7 için çalışmalara başlayan Samsung, Galaxy Store'dan ücretli ya da ücretsiz farklı yeni Edge Panelleri indirebilme imkanını ortadan kaldıracak.
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