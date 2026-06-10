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5'inci kattaki balkondan düşmüştü: 15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

5'inci kattaki balkondan düşmüştü: 15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

10.06.2026 10:35:00
Güncellenme:
DHA
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5'inci kattaki balkondan düşmüştü: 15 yaşındaki Ömer kurtarılamadı

Diyarbakır'da apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen 15 yaşındaki Ömer Ateş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda 8 Haziran'da gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ömer Ateş (15), oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer Ateş, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Ateş’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #diyarbakır #Balkon

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