5 kardeş hayatını kaybetti… Deniz Yücel’den açıklama

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun can vermesine ilişkin açıklama yaptı. Yücel, "İzmir Selçuk’ta yaşanan acı olayda, aileleri evde bulunmayan küçük yaşlardaki beş çocuğumuzu elektrik sobasından çıkan yangında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

5 kardeş hayatını kaybetti… Deniz Yücel’den açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 00:24

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun can vermesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Selçuk’ta yaşanan acı olayda, aileleri evde bulunmayan küçük yaşlardaki beş çocuğumuzu elektrik sobasından çıkan yangında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Masum yavrularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."


Etiketler: #İzmir #Deniz Yücel #Çocuk

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