5 kardeş hayatını kaybetti… Deniz Yücel’den açıklama
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun can vermesine ilişkin açıklama yaptı. Yücel, "İzmir Selçuk’ta yaşanan acı olayda, aileleri evde bulunmayan küçük yaşlardaki beş çocuğumuzu elektrik sobasından çıkan yangında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuğun can vermesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzmir Selçuk’ta yaşanan acı olayda, aileleri evde bulunmayan küçük yaşlardaki beş çocuğumuzu elektrik sobasından çıkan yangında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Masum yavrularımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Etiketler: #İzmir #Deniz Yücel #Çocuk
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