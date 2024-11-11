Bayrampaşa'daki otobüs kazasında kahreden ayrıntı: Hayatını kaybettiği arkadaşlarının ihbarıyla ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:14

Güncelleme: 11.11.2024 - 16:15

Feci kaza, saat 06.40 sıralarında dün Oruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 33 yolcunun bulunduğu 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden Helin Sarı (21)'nın cenazesi dün ailesi tarafından teslim alınırken kimliksiz olarak Adli Tıp Kurumu'na getirilen kişinin yakınlarına ulaşılamamıştı.

'ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ'

İzmir'de Elektronik Mühendisliği okuyan ve bu sene mezun olan 21 yaşındaki Saad Abo Alı, dün İstanbul'daki arkadaşlarını görmek için yola çıktığı öğrenildi. Bir süredir genç mühendisten haber alamayan arkadaşları durumu 112'yi arayarak bildirdi.

Ekipler, Saad Abo Alı'nın otobüs kazasında ölen kimliksiz kişi olabileceğini düşünerek arkadaşlarını Adli Tıp Kurumu'na yönlendirdi. Ailesi Suudi Arabistan'da yaşayan Saad Abo Alı'nin arkadaşları kuruma gelerek kimlik tespiti yaptı.

Hayatını kaybeden Saad Abo Alı'nin ailesinin Arabistan'da yaşaması nedeniyle cenaze defin işlemleri ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamazken ailenin Türkiye'ye gelerek cenazeyi teslim alması bekleniyor.

'BERABER OKUDUK'

Saad Abo Alı'nin arkadaşı, "Müdürlükten hiçbir bilgi alamadık. Şimdi ailesi, hepsi Arabistan'da. Ailesinden bir haber bekliyoruz. Acaba defin nerede olacak, burada mı? Arabistan'da mı? Gördük arkadaşımızı. Beraber okul okuduk. Üniversiteden mezun oldu birkaç ay önce. Otobüs kazası, İstanbul'a gelince bir trafik kazası oldu. İzmir'de, orada okuyordu. Onun amcasıyla konuşuyoruz. Şimdi, annesi bir haber almadı hala. Dünden beri onunla haberleşmiyoruz. Bu yüzden 112'yi aradık. Buraya yönlendirdiler. Zaten kimliksiz olarak geldi" dedi.