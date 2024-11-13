5 kardeş ölmüştü... Aile Bakanı'ndan 'İzmir' açıklaması: 'Yakından takip ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

5 kardeş ölmüştü... Aile Bakanı'ndan 'İzmir' açıklaması: 'Yakından takip ediyoruz'
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ANKA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:12

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeş, evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı'nda konuştu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Göktaş, konuşmasında İzmir'de 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin, “Yangınla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olayın ardından yapılan açıklamada çocukların kalmakta oldukları yere bu yıl içerisinde on sekiz kere ziyaret gerçekleştirildiği ve ailenin maddi olarak desteklendiği belirtilmişti.


Etiketler: #İzmir #Yangın

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