Anbean kameraya yansıdı: Sobaya dökülen tiner parlayınca yangın çıktı!
Diyarbakır'da jeneratör dükkanındaki sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yangın çıktı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenişehir ilçesinde, 1'inci Sanayi Sitesi’ndeki jeneratör dükkanında, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
İşyerinde ismi öğrenilmeyen kişinin, yanan sobanın içine döktüğü tiner parladı.
Çalışanların ihbarı üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, işyerinde zarar oluştu. Olay anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: #diyarbakır #soba #tiner
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