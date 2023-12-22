5 katlı okul iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu
Hatay'da ağır hasarlı 5 katlı okulun iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın meydana geldiği Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi.
Antakya ilçesi Elektrik Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Cengiz Topel İlkokulu iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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