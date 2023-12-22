5 katlı okul iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu

Hatay'da ağır hasarlı 5 katlı okulun iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:32
5 katlı okul iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın meydana geldiği Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi.

Antakya ilçesi Elektrik Mahallesi’nde bulunan 5 katlı Cengiz Topel İlkokulu iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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