Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem!

Son dakika gelişmesi... Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:34
Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 17.03'te gerçekleşen depremin 7.1 km derinlikte olduğu bildirildi.


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