Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem!
Son dakika gelişmesi... Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.03'te gerçekleşen depremin 7.1 km derinlikte olduğu bildirildi.
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