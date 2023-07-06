5 kişi ölmüştü... Avukat Baran Doğan: Cana kasıtta cezalar artmalı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

İzmir’de 30 Haziran’da beş kişinin yaşamını yitirdiği 20 kişinin de yaralandığı trafik kazasının “makas atma” olarak isimlendirilen şekilde şerit değiştiren sürücüden kaynaklandığı tespit edildi. Tehlikeli araç kullanan sürücüleri ve uygulanan cezalar da bu kazanın ardından yeniden tartışma konusu oldu.

‘15 YIL İSTENİYOR’

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan hukukçular, birden fazla ölümle sonuçlanan trafik kazalarıyla ilgili sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını, mahkemenin suçu “bilinçli taksir” olarak değerlendirilmesi halinde de cezanın 22.5 yıla kadar çıkabildiğini ifade etti.

(Baran Doğan)

‘BİLİNÇLİ TAKSİR’

Avukat Baran Doğan, “İzmir’de yaşanan olayda fail şansına güvenerek hareket ediyor. Sürücü kaza olasılığını öngörmesine karşın sonucun yaşanmayacağını düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle de bilinçli taksir olduğunu düşünüyorum. Bir hukukçunun buna bilinçli taksir demesi doğru olacaktır ancak bilinçli taksirin kanundaki cezası çok düşük. Caydırıcılığın olması için cezaların arttırılmış olması gerekiyor, kanundaki ceza miktarı ise çok düşük kalıyor” dedi.