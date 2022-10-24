Zonguldak'ta 5 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi

Zonguldak'ta karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişilik aile hastanelik oldu. Hastanede kontrol altında tutulan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

İHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:22
Zonguldak'ta 5 kişilik aile karbonmonoksitten zehirlendi
Abone Ol google-news

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 12 yaşındaki E.A., önceki gün kardeşinin ağlamasına uyandı.

Mide bulantısı yaşayan E.A. baygınlık geçirdi. Aile üyelerinin de benzer belirtiler göstermesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. 

Karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu düşünülen aile üyeleri Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

40 yaşındaki A.A., 45 yaşındaki B.A., 12 yaşındaki E.A., 6 yaşındaki B.A. ve 16 yaşındaki E.A.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. 

Aile üyelerinin tedavinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. 

 


Yangın Zehirlenme zonguldak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler