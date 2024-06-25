5 kişinin ölümüne neden olmuştu... ‘Trafik canavarı ilan edildim’

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:59

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:59

Kaza, geçen yıl 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü Özcan Özer, aracında bulunan Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KAZA KAMERADA

Kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak, tutuklandı. Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.

“EHLİYETİMİ YENİ ALDIM”

Alkolsüz olduğu belirtilen tutuklu Koçak için 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sürücünün İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf İslam Koçak, ölenlerin yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. İlk sözün verildiği tutuklu sanık Yusuf İslam Koçak, "Sosyal medyada beni trafik canavarı ilan ettiler. Ehliyetimi yeni aldım. Sola sinyal vererek acemice bir sollama yaptım. Makas atmadım. Çok üzgünüm. Keşke benim başıma bir şey gelseydi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

“DİĞER SÜRÜCÜLERİN KUSURU ORANININ TESPİTİNİ TALEP EDİYORUZ”

Sanık avukatı, "Müvekkilimin kusuru var. Ancak kazanın bilinçli taksiri olmadığını düşünüyoruz. Sola sinyal verip, sollama yapmıştır. Devamında sağ şeride geçen araç bariyere çarpıp, savrulmuştur. Neticesinde ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Makas atmamıştır. Tecrübesizliğinin kurbanı olmuştur. Bu arada 34 DEB 698 plakalı otomobilde 11 kişi vardır. Keşif yapılması, diğer sürücülerin kusuru oranının tespitini talep ediyoruz. Müvekkilimin iyi hali ortadadır. Adli kontrolle tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

“HIZ, MAKAS VE KAÇMA VAR”

Ölenlerin yakınlarını ve yaralıların avukatları ise "Sanık kendini suçtan sıyırmaya yönelik savunma yapmaktadır. Görüntü kaydı makas attığını ortaya koymaktadır. Kamera kaydı olmasaydı, sanık teslim olmazdı. Hız, makas ve kaçma var. Tüm bunlar sanığın kazayı olası kastla gerçekleştirdiğini ortaya koyar. En ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz. Tutukluluğunun devamına karar verilmesini istiyoruz. Şikayetçiyiz" dedi.

Mahkeme heyeti, 10 dakika ara verip, sanığın tutukluluğunun devamına, keşif talebinin reddine, buna karşın Trafik İhtisas Dairesi'nin kusur durumu raporunun mahkemeye verilmesine karar verdi.