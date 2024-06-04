AKP kulislerinde ‘Parti makas mı değiştiriyor’ sorusu konuşuluyor: Hedef kopan seçmeni yeniden buluşturmak

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu partisinin Kızılcahamam’daki kampında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Kurban Bayramı’ndan önce ziyaret edeceğini söyledi ve “Siyaset belli çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz” açıklamasını yaptı. AKP kulislerinde Erdoğan’ın siyasete yönelik “yumuşama” mesajı tartışılıyor. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında AKP’nin ilk kez ikinci parti konumuna düşmesiyle birlikte parti içinde uzun süredir, gerek milletvekillerinden, gerek teşkilatlardan gerekse parti yönetiminden bazı eleştiriler dile getirildi. Eleştirilerin başında da “partinin gündem belirlemede sıkıntı yaşadığı” geliyor. Erdoğan’ın, kamptaki sözleri de partililerce masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “siyasetteki yumuşuma” ikliminden toplumdaki olumlu havayı da gözlemlediği ve bu şekilde bir siyaset tarzının devamından yana olacağı dillendirilirken, bu durumun “Cumhur İttifakı’ndan bir kopuş olarak nitelendirilmemesi gerektiğinin” de altı çiziliyor.

‘DEĞİŞİM, HEMEN ŞİMDİ’

AKP’de, son dönemde “partinin kuruluş kodlarından zaman içerisinde hızla uzaklaştığı” eleştirileri de yapılıyor. AKP’nin kurulduğu yıllardan son döneme dek süregelen politikalarında “yenilenme, icraatlar, yapılan hizmetlerin yer aldığı” ancak son dönemde partinin “icraatlarının değil, artan enflasyon, hukuk alanında yaşanan sorunlar, kibirli tavırlar ve halktan uzaklaştığına” yönelik eleştirilerle gündeme geldiğinin de altı çiziliyor. AKP’nin “eski gücünü yeniden toparlayabilmesi için yeni icraatlarla gündeme gelmesi, halktan kopuk siyaset yerine halkın sorunlarını esas alan düzenlemelerin ele alınması” vurgulanıyor.

Erdoğan’ın yerel seçimlerden sonra partide “değişime” işaret ettiği kaydedilirken “Değişim, hemen şimdi gerekli. Siyasette kartlar yeniden karılıyor, makas değişiminden kasıt da bu. Ancak bunu yaparken de tabii terörle mücadele gibi partinin kırmızı çizgilerinden taviz olmayacak” değerlendirmeleri yapılıyor.

