Kadın cinayeti! Eşini makasla katletti!

Ankara’nın Sincan ilçesinde kesici alet ile sırtına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Lale Polat’ın, katil zanlısı eşi M.P. polisin çalışmasıyla gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan M.P.’nin ifadesinde eşinin sırtına maka sapladığını itiraf ettiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 08:52
Kadın cinayeti! Eşini makasla katletti!
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Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında iddiaya göre M.P. evde çıkan tartışma sırasında eline geçirdiği makas ile eşi Lale Polat'ı sırtından yaraladı ve oradan uzaklaştı. Lale Polat'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eve girdiğinde Lale Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lale Polat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinden kaçan, şüpheli M.P.’yi yakalamak üzere çalışmalara başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheli M.P.’nin Keçiören ilçesinde bir inşaatta saklandığını belirledi. Saat 16.20 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli M.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşiyle tartıştıklarını ve bu esnada evde bulunan makası kullanarak Lale Polat’ı öldürdüğünü, suç aleti makası da evinin yakınında bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli M.P., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. 


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