5 kişiyi silahla yaralamıştı: sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık tutuklandı

Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken gözaltına alınan Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 22:19
5 kişiyi silahla yaralamıştı: sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak’ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan sanatçı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık’ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. 

Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Polis ekipleri, kavgaya karışan sanatçı Metin Işık ve Mustafa Işık’ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Metin Işık Kayseri

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