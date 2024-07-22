5 milyon TL'lik alacak iddiası: 'Afyon AKP beni batırdı'
Afyonkarahisar'da bir kamyonetin üstündeki afiş dikkat çekti. Afişte, "Afyon AKP beni batırdı" ifadeleri yer aldı.
Afyonkarahisar'da seçim işleri için çalışan bir reklam işletmesi, AKP'den alacağı olduğu iddiasını ilginç bir yöntem ile duyurdu.
Firma adının yer aldığı kamyonete asılan afişte AKP logosuna yer verildi. Afişteki "Afyon AK Parti Beni Batırdı. Gece Gündüz Demeden Seçim İşleri İçin Çalıştığım AK Parti Afyonkarahisar’dan Paramı Alamayarak Battım!” yazısı dikkat çekti.
İşletmenin, AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yaklaşık 5 milyon TL’lik alacağı olduğu önü sürüldü.
Cumhuriyet'in ulaştığı reklam paketi bilgileri ise şöyle:
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart'ta Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını yüzde 50.73 oy alan CHP'li Burcu Köksal kazanmıştı. Öte yandan AKP 42.703 oy ile 9 ilçe, CHP 68.072 oy ile 4 ilçe, MHP 14.590 oy ile 4 ilçe, İYİ Parti 2.090 oy ile 1 ilçe aldı.
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