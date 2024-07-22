AKP'li Yıldırım'dan CHP'lilere: 'Oyu köpeklerden mi alacaksınız?'
Sokak hayvanlarıyla ilgili komisyon görüşmelerinde AKP'li Yıldırım, CHP’li Karaobanı’nın, "İktidar olduğumuzda bu yasayı kaldıracağız" sözüne, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" karşılığını verdi.
İktidarın Meclis'e sunduğu "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor.
17 Temmuz'da yapılan ve 18 saat süren komisyon görüşmelerinde tartışmalar yaşanırken iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasındaki polemikler de tutanaklara yansıdı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; teklifin ilk üç maddesinin kabul edildiği toplantının tutanaklarında CHP Milletvekili Ali Karaoba, “Biz yakında iktidar olacağız ve ilk kaldıracağımız bu yasa olacak. Sizler eğer bu Meclis’te olursanız, yasayı kaldırmaya çalıştığımızda tek kelimeye itiraz etmeyeceksiniz çünkü tepeden Saray’ın kararıyla hareket ediyorsunuz” dedi.
Karaoba’nın sözünü kesen AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, "Oyu köpeklerden mi alacaksınız?" diye çıkıştı.
CHP Milletvekili Ali Gökçek ise, "Çok ayıp, 'Oyu köpeklerden mi alacaksınız?' ne demek" diyerek Yıldırım’a tepki gösterdi.
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