5 milyon TL'lik tarlayı sahte kimlikle satmaya çalışırken yakalandı

Yalova'da başkasına ait 5 milyon TL'lik tarlayı sahte kimlikle satmak isteyen H.K. tapu dairesinde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:06
5 milyon TL'lik tarlayı sahte kimlikle satmaya çalışırken yakalandı
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Elmalık köyünde 7 dönüm tarlası bulunan E.H., tapu dairesinde gelen 'satış randevusu' mesajı sonrası polise gidip şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarla sahibinin bilgisi dışında satış randevusu oluşturulduğunu tespit etti.

H.K.'nin arazi sahibi adına sahte kimlikle banka hesabı açtırdığı, araziyi alan kişinin de bu hesaba 2 milyon TL havale yaptırdığı belirlendi.

28 Mart'ta tapu dairesine giden ekipler, randevu saati olan 14.00'te geri kalan 3 milyon TL'yi elden almak için gelen H.K.'yi yakaladı.

H.K. işlemleri sonrası 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.


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