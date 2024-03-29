Fiat Topolino satışa sunuldu: Aylık 10 bin TL taksit imkânı ve 449 bin 900 TL...

PRATİK ULAŞIM ÇÖZÜMÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için Topolino, her nesile uygun tasarımı sayesinde tüm yaş gruplarını ve özellikle de gençleri yeni mobilitenin 4 tekerlekli haliyle buluşturmayı hedefliyor.