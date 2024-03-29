Fiat Topolino satışa sunuldu: Aylık 10 bin TL taksit imkânı ve 449 bin 900 TL...
Şehir içi elektrikli otomobillere bir yenisi daha eklendi. Citroen Ami'nin kardeşi Fiat Topolino aylık 10 bin TL taksit fırsatı ile satışa sunuldu.
Yüzde 100 elektrikli Topolino, daha az karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük ediyor ve şehir hayatına uyum sağlıyor.
Fiat şehir yaşamı için sürdürülebilir mobilite ürünleri geliştirme misyonuyla, Fiat Topolino'yu satışa sunuyor.
PRATİK ULAŞIM ÇÖZÜMÜ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve pratik bir ulaşım çözümü arayanlar için Topolino, her nesile uygun tasarımı sayesinde tüm yaş gruplarını ve özellikle de gençleri yeni mobilitenin 4 tekerlekli haliyle buluşturmayı hedefliyor.
DOLCE VITA
Topolino, Fiat'ın yenilikçi duruşunu, Dolce Vita olarak da tanımlanan renkli ve pratik hayat tarzını buluşturuyor. Tasarımının yanında, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle, şehir içi ulaşımda ideal çözümü sunuyor, ailelerin de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak sağlıyor.
Yüzde 100 elektrikli Topolino, daha az karbon ayak izi ile şehir yaşamının çevreci olmasına öncülük ediyor ve şehir hayatına uyum sağlıyor.
İKİ FARKLI SEÇENEK
İki farklı gövde tipi bulunan Topolino'nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900 lira fiyatla Fiat bayilerinde ve markanın online satış kanalı üzerinden satışta.
PLUS PAKET FARKLARI
Topolino'da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus paket, aracın fonksiyonelliğini ileriye taşıyor. Plus pakette yer alan 'Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı', ön panelde yer alan kumaş kaplamalı 'Dolce Vita' saklama kutusu, Krom yan ayna kapakları Topolino'nun zarifliğini daha da öne çıkarıyor.
Plus paket 30 bin lira fark ile 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.
TOPOLINO KAMPANYASI
Fiat, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkanı ve aylık 10 bin lira taksitle yeni sahiplerini bekliyor. Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor.
Topolino, kompakt ölçüleri ve İtalyan güzelliğiyle sempatik bir tarz ortaya koyuyor. Topolino'nun tasarım anlayışı, güçlü bir sadeliği yansıtırken, 'az olan çoktur' felsefesine gönderme yapıyor ve aynı zamanda fonksiyonelliğiyle de öne çıkıyor.
Mint yeşili rengiyle eğlenceli tarzını ortaya koyan ve şehir hayatına kolayca uyum sağlayan Topolino, güvenli yapısıyla da dikkati çekiyor. Ayrıca 14 inçlik özel jant tasarımı ile modelin kabin içerisinde de tasarım anlayışına uyumlu bir estetik yaklaşım mevcut.
TOPOLINO TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Topolino, son derece kompakt boyutu (2,53 metre uzunluk), kullanım kolaylığı ve 45 km/s'lik güvenli maksimum hızı sayesinde, yollarda rahat seyahat etme hissini canlandırıyor ve 75 kilometreye kadar menzil sunuyor.
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