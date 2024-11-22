'5 milyonluk' kaçak sigara operasyonu: 7 kişiye adli işlem
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 135 bin 398 adet dolu makaron sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince; kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi.
MALZEMELERE EL KONULDU
E.A.(50), Ç.D.(38), A.U.(70), H.Ö.U.(43), C.K.(49), M.K. (33) ve S.T. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 135 bin 398 adet dolu makaron sigara, 745 kg açık kıyılmış sarmalık tütün, 5 milyon 531 bin 370 adet boş makaron, 12 adet kompresörlü elektronik sigara sarma makinası, 4 adet hava kompresörü, 430 adet kesilmiş ikiz bandrol, 112 bin adet kilitli poşet, 21 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi.
7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
Etiketler: #Sigara #elektronik sigara
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!