'5 milyonluk' kaçak sigara operasyonu: 7 kişiye adli işlem

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 135 bin 398 adet dolu makaron sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

'5 milyonluk' kaçak sigara operasyonu: 7 kişiye adli işlem
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 11:57

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince; kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

E.A.(50), Ç.D.(38), A.U.(70), H.Ö.U.(43), C.K.(49), M.K. (33) ve S.T. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan arama neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan; 135 bin 398 adet dolu makaron sigara, 745 kg açık kıyılmış sarmalık tütün, 5 milyon 531 bin 370 adet boş makaron, 12 adet kompresörlü elektronik sigara sarma makinası, 4 adet hava kompresörü, 430 adet kesilmiş ikiz bandrol, 112 bin adet kilitli poşet, 21 adet manuel sigara sarma makinası ele geçirildi.

7 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.


Etiketler: #Sigara #elektronik sigara

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