5 yaşındaki çocuğu istismar eden zanlı hakkında karar verildi!

Annesinin baktığı 5 yaşındaki M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı Muhammet V., 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:29
5 yaşındaki çocuğu istismar eden zanlı hakkında karar verildi!
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçen yıl 16 Haziran'da korkunç bir olay yaşandı.

İddiaya göre; Muhammet V. (18), annesinin bakıcılığını yaptığı M.D. (5) adlı kız çocuğu parkta oynadığı sırada oyuncak verme bahanesi ile eve götürüp, cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuğun olaydan sonra durumu annesine anlatması ile şikâyet üzerine gözaltına alınan Muhammet V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ!

Davanın geçen yıl Kasım ayında görülen ilk duruşmasında Muhammet V. tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, suçlamaları kabul eden Muhammet V., pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Muhammet V.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. 


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