Çocuk istismarı davasında skandal: TÜGVA Koordinatörü Rıdvan Kara'ya tahliye kararı!
TÜGVA Kastamonu Ortaokul Koordinatörü Rıdvan Kara'ya (24) 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği ve şantajda bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapis isteminde bulunuldu. Olay, tanık ifadeleri ve rehber öğretmenin şikayetiyle ortaya çıkarken sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Ailelerin ise karara tepkili olduğu öğrenildi.
İstanbul Pendik'te 16 yaşındaki S.N.M. başından geçenleri rehber öğretmeni N.Y.’ye anlattı. N.Y.'nin hazırladığı tutanak sonrası soruşturmalar başladı ve TÜGVA Kastamonu Ortaokul Koordinatörü Rıdvan Kara tutuklandı.
ÖNCE ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ EDİNDİ
Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Anadolu 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kara, İstanbul Pendik’te aynı mahalleden birkaç çocuk ile yakın temas kurdu. Kara, çocukların bazıları ile de halı saha maçlarında tanıştı. Kara, yakın temas içinde olduğu çocuklardan bir kaçı ile ilgili ‘özel bir bilgi’ edindi. Dava dosyasına göre bu bilgi, bir cemaat yurdunda kalan bu çocuklardan bazılarının birbirlerine yönelik ‘cinsel’ temaslarının olduğu şeklindeydi.
ÇOCUKLARA ŞANTAJ YAPMAYA BAŞLADI
Kara, edindiği ‘haber’ üzerine anılan çocukları farklı zamanlarda semt parkına çağırarak onlara görünürde, nasihat etme başladı. Kara’nın kendilerine ‘iyi niyetli’ yaklaştığını düşünen çocuklar ise, yurtta yaşadıklarına ilişkin, ayrıntılı olmasa da, anlatımda bulundu. Kara, bu esnada tüm konuşmaları kaydetti. Ve bu kez, tek tek görüştüğü çocuklara, ahlaksız teklifte bulundu. Kara, duruma tepki gösteren çocukları elindeki ses kaydını ailesine dinletmekle tehdit etti.
BEYANLARI 'ÇELİŞKİLİ' BULMUŞ
S.N.M.’nin şikâyeti üzerine tutuklanan Rıdvan Kara hakkında, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “şantaj” suçundan 23 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.
Davanın ilk duruşması geçen 5 Temmuz’da yapıldı. Tutuklu bulunan Kara, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Kara, suçlamaları kabul etmedi, tanık beyanlarının ise çelişkili olduğunu söyledi.
'SÖZDE' NASİHATTE BULUNDU
Duruşmada, şikâyetçi çocuğun iki arkadaşı tanık olarak dinlendi. 16 yaşındaki K.R. şunları anlattı:
“S. N. ile ilkokuldan beri arkadaşız; samimiyiz. Bir gün sebepsiz yere Rıdvan Kara benim bulunduğum bir mekâna gelerek, ‘ben bir şeyler duydum, S. N. aranızda bir şeyler olmuş, ikinizi yüzleştireceğim’ dedi. Ben de bir şey sormadan ‘tamam’ dedim. Ertesi akşam bu görüşme gerçekleşti. Üçümüz parkta görüştük. Bize nasihatte bulundu. Bir kısım cinsel temaslarımızın olduğunu duyduğunu, bunlardan vazgeçmemizi söyledi.”
"CAMİYE GİDERKEN TEKLİF ETTİ"
K. R. ifadesinin devamında, Kara’nın söylediklerini ise “Bu olaydan bir hafta sonra ‘haydi namaza gideceğiz’ diyerek beni telefondan aradı. Ben evinin oradan kendisiyle beraber camiye yürürken bana cinsel birliktelik yaşama teklifinde bulundu. Elinde ses kaydı olduğunu, aileme dinletmekle tehdit etti. Ben reddettim; kendisini şikâyet edeceğimi söyledim. Daha sonra bir daha bu teklifte bulunmadı. Sonrasında bir defa, ‘parka gel oturalım’ dedi ancak ben kabul etmedim” şeklinde anlattı.
KENARA ÇEKİP ‘CİNSEL İLİŞKİ İÇİN' ŞANTAJ YAPTI
S.N.M. ile aynı yurtta kaldıklarını anlatan B. Y. F. (15) ise duruşmada şunları anlattı:
“2022’de S. N. beni parka konuşmaya çağırdı. Parka gittiğimde kendisini ilk defa gördüğüm Rıdvan isimli kişiyle tanıştırdı. Rıdvan, bizim yurtta bir takım şeyler yaşadığımız, cinsel yakınlaşmalardan vazgeçmemiz gerektiği yönündeki nasihatler başladı. Ben, el kol hareketi yaptığımızı, daha ilerisinin olmadığını söyledim. Daha sonra bizi ayrı ayrı kenara çekip konuşmak istedi. Fakat bu defa beni kenara çektiğinde ‘baş başayken arkadaşlarınla yaşadığın cinsel beraberliği benimle de yaşayacaksın’ diye teklifte bulundu. Aileme bildireceğinden dolayı şantajda bulundu. Ancak ben bu teklifini kabul etmedim. Şikâyetten sonra S.’nin de böyle bir teklifle karşı karşıya kaldığını öğrendim.”
REHBER ÖĞRETMENİ İHBAR ETTİ
Davanın açılmasını sağlayan isim olan Rehber Öğretmeni N.Y. (29) ise tanık ifadesinde “Ben dosya kapsamında bir tutanak tutmuştum. Bunun üzerine soruşturma başladı. S. N. M. yaşadığı cinsel deneyimle ilgili bana çok ayrıntılı bir şey anlatmadı. Ben de çekingenliğini gördüğümden detayını sormadım. Bana, mahalleden birisi olduğunu ve bu kişinin ismini söylemekle durumu anlattı. Birkaç defa farklı zamanlarda cinsel birliktelik yaşadığını söyledi. Ben de açıkça bir birleşme oldu mu diye sordum. Durumu tespit edip, ihbarda bulundum” şeklinde konuştu.
MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ
Duruşmada söz alan sanık avukatı, şikâyetçi çocuğun ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürdü. Avukat, müvekkilinin cinsel organının da kapsayan bir ameliyat geçirdiğini, anılan ameliyat sonrası tek testisinin olmadığını kaydetti. Duruşma savcısını, Rıdvan Kara’nın tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulundu. Duruşma sonrası kararını veren mahkeme, Kara’yı, yurtdışına çıkış yasağı şartı ile tahliye etti.
AİLELERİN ‘YURTDIŞINA KAÇABİLİR' ENDİŞESİ
Mağdur çocuğun bir yakını ise tahliye kararına tepkili olduklarını söyledi. Bu kişi, Kara’nın yasadışı yollardan yurtdışına kaçabileceği endişesi içinde olduklarını kaydetti. Aynı kişi, Kara’nın, mahalleden bazı çocukları, ailesi ile yaşadığı eve de götürdüğünü anlattı.
KLİPLERİNDE ÇOCUKLARI OYNATMIŞ
Öte yandan, Rıdvan Kara’nın “Fani Dünya”, “Kadın”, “Gurbetçi”, “Ayasofya” ve “İnsanoğlu” adını taşıyan 5 ayrı rap şarkısının olduğu anlaşıldı. Kara’nın YouTube kanalında yayında olan şarkıların birinin klibinde, 10-12 yaşındaki çocukların da yer aldığı anlaşıldı. Anılan kliplerin de profesyonel çekim olduğu anlaşılıyor.
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