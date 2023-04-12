5 yaşındaki Eylül'ün öldüğü yangın faciasında annesi de hayatını kaybetti
Kayseri'de 11 katlı apartmanın 6'ncı katında önceki gün çıkan yangında ölen Eylül Canyakar'ın (5) yaralı annesi Şerife Canyakar (30) da bugün yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11 katlı binanın 6'ncı katında, 10 Nisan tarihinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyüyüp evi kapladığı yangında, dairedeki Eylül Canyakar hayatını kaybetti. Yangında anne Şerife Canyakar ile oğlu Hacı Mehmet Canyakar da yaralandı.
Binada yaşayanların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Yangında ölen ve otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Eylül Canyakar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından dün mahalle mezarlığında toğrağa verildi.
BU KEZ DE EŞİNİ UĞURLADI
Hastanede tedaviye alınan yaralı Şerife Canyakar da sabaha karşı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Canyakar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Cenazeye Şerife Canyakar'ın eşi Şaban ile oğlu Tuğra Canyakar, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Şerife Canyakar, Erkilet Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan ağır yaralı olan Hacı Mehmet Canyakar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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