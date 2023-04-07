Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın acı günü: Babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Bartın'ın Dallıca köyünde, 3 katlı binada çıkan yangında, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş (86) ile üvey annesi Nesrin Aktaş (83), hayatını kaybetti.
Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KURTARILAMADILAR
Adrese gelen itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında evin 2'nci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş ile emekli memur Nesrin Aktaş çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri tespit edildi.
Çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu bildirildi.
Aktaş çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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