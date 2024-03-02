5 yıl hapis cezası ile aranıyordu... Operasyonla yakalandı!
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; Erdek İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.
Mutat sayıda merminin bir adet silahla ev veya işyerinde bulundurulması suçu kapsamınca şahsa adli işlem başlatıldı.
Bozüyük haberleri ceza haberleri Emniyet haberleri Operasyon haberleri silah haberleri firari haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 2 yıl önce ekildi, ilk hasadı başladı!
- 24 saatte fikri değişti!
- Çok sayıda yaralı var!
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Kıyamet Oteli: Yapımı 37 yıldır sürüyor!
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- 'Dikkat eksikliği sayesinde ayakta kaldılar...'