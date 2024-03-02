5 yıl hapis cezası ile aranıyordu... Operasyonla yakalandı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:39
5 yıl hapis cezası ile aranıyordu... Operasyonla yakalandı!
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; Erdek İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Mutat sayıda merminin bir adet silahla ev veya işyerinde bulundurulması suçu kapsamınca şahsa adli işlem başlatıldı.


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