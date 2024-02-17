Ardahan'da cinayet suçuyla aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı

Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:20
Ardahan'da cinayet suçuyla aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası olan G.K, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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