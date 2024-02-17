Ardahan'da cinayet suçuyla aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı
Ardahan'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Malatya'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası olan G.K, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Göz Atın
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!