Ardahan'da cinayet suçuyla aranan firari hükümlü Malatya'da yakalandı

Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:20

Güncelleme: 17.02.2024 - 12:24

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik il merkezi ve şehir dışında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 1 ay 9 gün hapis cezası olan G.K, Malatya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.