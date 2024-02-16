Ağrı’da hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:41
Ağrı’da hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Abone Ol google-news

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 15 Şubat 2024 tarihinde Patnos ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y’nin ilçede saklandığı belirlendi. JASAT ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, D.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göz Atın
Ağrı'da TIR askeri araca çarptı... Yaralılar var!

Ağrı'da TIR askeri araca çarptı... Yaralılar var!
SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı

SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı

Ağrı Valiliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.


Ağrı haberleri bağ haberleri hırsız haberleri

İlgili Haberler

Makas atarak trafiği tehlikeye sokmuştu... Yakalandı!

Makas atarak trafiği tehlikeye sokmuştu... Yakalandı!
‘Redkitler’ çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı

‘Redkitler’ çetesine operasyon: 31 şüpheli yakalandı
Evlilik ve iş kurma vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Evlilik ve iş kurma vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler

İYİ Parti’de Ekrem İmamoğlu depremi: 'Tam yol ileri' diyerek topluca istifa ettiler
1 saat iz sürüp avını yakaladı! Aç tilkinin karla kaplı arazide avını yakalaması görüntülendi…

1 saat iz sürüp avını yakaladı! Aç tilkinin karla kaplı arazide avını yakalaması görüntülendi…
Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Son dakika... CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
Oyunbozan (System Crasher) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Oyunbozan (System Crasher) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay çıkışı: Bir alternatif arayışı içindeyiz
Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!

Kim Kardashian’dan eski kocası Kanye West’in karısına uyarı!