5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı!

İnegöl ilçesinde, ‘esrar elde etmek için kenevir ekme’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 73 yaşındaki Hasan A., gözaltına alındı.

5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:54

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Osmaniye Mahallesi’nde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Hasan A.'yı (73) yakalayarak gözaltına aldı.

‘Esrar elde etmek için kenevir ekme suçu’ndan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Hasan A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 


Etiketler: #ceza #esrar #hapis #firari

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