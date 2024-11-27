5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu... Yakalandı!
İnegöl ilçesinde, ‘esrar elde etmek için kenevir ekme’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 73 yaşındaki Hasan A., gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Osmaniye Mahallesi’nde kenevir yetiştirdiği tespit edilen Hasan A.'yı (73) yakalayarak gözaltına aldı.
‘Esrar elde etmek için kenevir ekme suçu’ndan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Hasan A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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