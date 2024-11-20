39 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı!

Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki firari hükümlü B.T., yakalandı.

39 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:37

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Denetimde, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (26) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alınan S.A. ve A.G., polis merkezine götürüldü.


Etiketler: #Hapis Cezası #hükümlü #yakalandı #firari

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