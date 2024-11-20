39 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı!
Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 yaşındaki firari hükümlü B.T., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.
Denetimde, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (26) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alınan S.A. ve A.G., polis merkezine götürüldü.
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