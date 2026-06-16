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5 yıl sonra aydınlatılan cinayette yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı

5 yıl sonra aydınlatılan cinayette yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı

16.06.2026 12:53:00
Güncellenme:
DHA
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5 yıl sonra aydınlatılan cinayette yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı

Batman'da 2021 yılında hayvanlarını otlatırken silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Şirin Çelik ile ilgili yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
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Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında 20 Nisan 2021'de hayvanlarını otlattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Şirin Çelik, yaşamını yitirdi.

Uzun süre 'faili meçhul' olarak kalan cinayetle ilgili Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

AKIN GÜRLEK DUYURDU

Operasyon bilgilerini Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından duyurdu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Cinayet #batman