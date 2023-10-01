5 yıl sonra itiraf etti: Çobanı patronu öldürmüş!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 08:32

Güncelleme: 01.10.2023 - 08:32

Manisa’nın Alaşehir ilçesine 5 yıl önce Uşak’tan gelerek M.K.’nın yanında çobanlık yapan İhsan Yıldız, yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma ekipleri tarafından aranmasına başlandı. Çalışmalara rağmen çoban İhsan Yıldız’a dair bir ize ulaşılamadı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İhsan Yıldız’ın bulunması amacıyla yoğun çalışma başlatıldı. Çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sonraki süreçte uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezaevine giren çoban İhsan Yıldız’ın işvereni M.K.’yi takibe aldı.

Geçen hafta cezaevinden izinli çıkan M.K., kazma ve kürekle Killik Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalı bitişiğinde çukur açarken kendisini izleyen jandarma ekiplerini fark edince kaçtı.

Bölgedeki sazlık alana saklanan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.K. sorgusunda çoban İhsan Yıldız’ı öldürdüğünü ve çukur açtığı bölgenin yakınlarına gömdüğünü itiraf etti.