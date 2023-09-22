Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu

Siirt'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Ahmet Sevilgen (21), köpekleri sayesinde kurtuldu. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan Sevilgen, tedaviye alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 17:48
Ayının saldırdığı çoban, köpekleri sayesinde kurtuldu
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Siirt'in Eruh ilçesi Dikboğaz köyü kırsalında sabah saatlerinde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Sevilgen, beraberindeki köpekleriyle keçi sürüsünü otlatmaya gitti.

Sevilgen'e bu sırada ayı saldırdı. Kendisini korumak için ayıyla boğuşan Sevilgen, pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KÖPEKLERİ KURTARDI

Köpeklerin saldırdığı ayı, kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sevilgen, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sevilgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Siirt çoban

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