5 yıldızlı otelin güvenlik müdürüydü... Lojmanda ölü bulundu
Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Osman Kavşak, otel lojmanında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde Örenşehir Mahallesi Tepealtı mevkiinde bulunan bir otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan 53 yaşındaki Osman Kavşak otel lojmanındaki odasında ölü bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Kavşak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.
Osman Kavşak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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