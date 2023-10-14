5 yıldızlı otelin güvenlik müdürüydü... Lojmanda ölü bulundu

Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Osman Kavşak, otel lojmanında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:53
5 yıldızlı otelin güvenlik müdürüydü... Lojmanda ölü bulundu
Abone Ol google-news

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde Örenşehir Mahallesi Tepealtı mevkiinde bulunan bir otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan 53 yaşındaki Osman Kavşak otel lojmanındaki odasında ölü bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Kavşak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

Osman Kavşak’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Alanya Antalya lojman manavgat Müdür oda Otel ölü ölü bulundu

İlgili Haberler

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu

MHP Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu!

Yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu!
Taksim’de Rus diplomatın otelde şüpheli ölümü: Büyükelçiler toplantısı öncesi ölü bulundu

Taksim’de Rus diplomatın otelde şüpheli ölümü: Büyükelçiler toplantısı öncesi ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler