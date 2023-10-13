Yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu!

Fatih'te yalnız yaşayan Zülay Öz, evin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 23:35
Yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu!
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İstanbul'un Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi Yeşilce Direk Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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