50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu: Banka görevlileri ikna edemedi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:47

Güncelleme: 11.08.2023 - 17:00

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtan bir şahıs, Yaşar T. (73) isimli yaşlı adamın ilaç siparişi verdiğini, kargosunu almayıp geri iade ettiğini ve kendilerinin zarara uğratıldığını belirtti.

Dolandırıcı, Yaşar T.'nin verecekleri hesaba 156 bin TL yatırmasını isteyerek 50 bin TL'yi hemen yatırması halinde dava açmaktan vazgeçeceğini söyledi.

BANKA ŞUBESİNE GİTTİ

Panikleyen Yaşar T., eşi ile birlikte kendisinden istenen parayı yatırmak üzere banka şubesine gitti. Öğle paydosunda panikle bankaya gelen Yaşar T.’nin dolandırılmak üzere olduğunu anlayan banka çalışanları, kendisini ikna etmeye çalıştı.

Ancak Yaşar T. ısrarla parayı yatırmak isteyince durum polise bildirildi. İhbarla banka şubesine gelen polis ekipleri, Yaşar T.’yi parayı yatırmaktan vazgeçirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İlaç siparişi vermediği öğrenilen Yaşar T. ile eşi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.