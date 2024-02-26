50 hırsızlık olayına karışan şüpheli Ordu’da yakalandı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 19:17

Güncelleme: 26.02.2024 - 19:19

Fatsa ilçesi polis sorumluluk bölgesinde 25-26 Şubat tarihlerinde 4 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet K. (53), Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



46 farklı hırsızlık olayından kaydı çıktı

Gözaltına alınan şüphelinin, yapılan tetkik ve incelemede 46 adet hırsızlık kaydının bulunduğu, 24 Şubat tarihinde Ünye polis sorumluluk bölgesinde işyerinden hırsızlık olayına karışmaktan firar olarak hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı.



3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunuyor

Şüpheli şahsın ayrıca, Ordu İnfaz Bürosu’nun yakalama emri ile 3 yıl hapis cezasına hükümlü olarak arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı.