Boğaziçililerin yargılandığı davada yeni gelişme: Yabancı uyruklu 2 öğrenci hakkında yakalama kararı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:12

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:24

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs 2022'de düzenlenen 9. LGBT Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan aralarında bir gazeteci ve bir akademisyenin de olduğu 70 kişinin, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ suçlarından yargılandıkları davaya devam edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava, daha büyük olan 31. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Duruşmaya iki tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Almanya ve ABD konsolosluğundan temsilciler ile Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneği ve İnsan Hakları Derneği temsilcileri duruşmaya izleyici olarak katıldı.

REKTÖRLÜK, MAHKEME YAZISINA CEVAP VERMEDİ

Mahkeme, bir önceki duruşmada Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazılan, olay gününe ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin talep edildiği yazıya cevap verilmediğini ve biri Hollanda biri Hindistan vatandaşı iki değişim öğrencisinin, Türkiye'deki eğitim sürelerinin dolması nedeniyle ülkelerine döndüklerinin anlaşıldığını belirtti.

"BİRDEN ABLUKAYA ALINDIK"

Savunması alınan tutuksuz sanıklardan Y.B., mezun olduğunu ve şu anda işsiz olduğunu belirterek olay günü Taşoda Festivali olduğunu, kendisinin de müzük kulübü üyesi olduğunu, sahne için araç gereç almak için kulüp odasına gittiği sırada gözaltı noktasına denk geldiğini ve etraflarının birden ablukaya alındığını kaydetti. Sanık Y.B., abluka esnasında köşeye sıkıştığını ve polisin hasta olanların çıkabileceğini söylediğini, ancak çıktıkları anda gözaltına alındıklarını kaydetti.

"POLİS BİZE, 'SİZ TERÖRİSTSİNİZ' DEDİ"

Vatan Emniyete götürüldüklerini ve gözaltı aracında 5 saat tutulduklarını ifade eden Y.B., gözaltı aracındayken polislerden birinin kendileriyle münakaşaya girdiğini ve 'siz teröristsiniz' diyerek, 'ağzına çarparım' şeklinde tehdit ettiğini iddia etti. Doktor muayenesi sırasında içeride polis olduğunu kaydeden Y.B., gözaltına alınmadan önce polis tarafından 'dağılın' uyarısı duymadığını, insanların dağılması için bir alan veya koridor açılmadığını ve şikayeçi olmak için kendileriyle münakaşaya giren polisin kimliğinin tespit edilmesini istediğini söyledi.

5 SANIĞA ZORLA GETİRME, 2 SANIĞA YAKALAMA KARARI

Savcı, eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, şimdiye kadar duruşmalara hiç gelmeyen 5 kişi hakkında zorla getirme emri, Hollanda ve Hindistan vatandaşı iki öğrenci hakkında ise yakalama emni düzenlenmesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 5 Nisan'a ertelendi.