50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanda çalışma yaparken 50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü Samet Barış Taşkın (30), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 16:56
50 metreden yuvarlanan iş makinesinin operatörü ağır yaralandı
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Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Ulus ilçesi Kasımlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Orman yolu kenarında kanal temizleme çalışması yapan Samet Barış Taşkın’ın kullandığı Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait iş makinesi, 50 metreden yuvarlandı.

İş makinesinden savrulan Taşkın, yaralı halde, cep telefonuyla Orman İşletme Müdürlüğü’nü arayarak kaza yaptığını söyleyip, yerini tarif etti. Bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekibinin ulaştığı Taşkın, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Samet Barış Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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