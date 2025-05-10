50 milyon TL işlem hacmi! Adreslere baskın yapıldı... Hakkari'de 'yasadışı bahis' operasyonu: 3 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari'de 'Yasadışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

50 milyon TL işlem hacmi! Adreslere baskın yapıldı... Hakkari'de 'yasadışı bahis' operasyonu: 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:00

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, 'Yasadışı bahis' ve 'Suç gelirini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin farklı hesaplar üzerinden toplamda 50 milyon TL işlem hacmine ulaştığı, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri gelirleri banka ve kripto cüzdanlar aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 44 masaüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, bellek, muhtelif doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edilen 50 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesapları ve kripto varlık cüzdanlarına el konuldu. 


Etiketler: #hakkari #jandarma genel komutanlığı #Jandarma

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