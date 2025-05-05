Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçururken seralar ve park halindeki araçlar da zarar gördü. Elektrik direklerinin devrilmesi ve iletkenlerin kopmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de fırtına; çatılar uçtu, seralar zarar gördü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:36

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları ve seralar uçtu, park halindeki bazı araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası, Derecik ilçesinde fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu. Rüzgar, seraların zarar görmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine ve iletkenlerin kopmasına da neden oldu.

Devrilen direkler ve kopan iletkenler için çalışmalar sürdürülüyor. Derecik Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde ve köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Fırtına nedeniyle park halindeki bazı araçlar da hasar gördü.


Etiketler: #hakkari

İlgili Haberler

Hakkari'de faciadan dönüldü! 2 pikap çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Hakkari'de faciadan dönüldü! 2 pikap çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Hakkari'de minibüs dereye devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaralı

Hakkari'de minibüs dereye devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaralı
Meteoroloji saat verdi: Hakkari için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!

Meteoroloji saat verdi: Hakkari için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler