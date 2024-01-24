50 nerenin plakası? 50 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:21

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:21

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 50 nerenin plakası? 50 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

50 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

50 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap, Nevşehir olacaktır. Daha önceleri Niğde’nin bir ilçesi olan Nevşehir, 1954 yılında alınan bir karar neticesinde vilayet statüsünü kazanmıştır.

Nevşehir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

50 AC 001 - 50 AZ 999

50 DA 001 - 50 DZ 999

50 EA 001 - 50 EZ 999

50 FA 001 - 50 FK 999

50 M 0001 - 50 M 5000

50 S 0001 - 50 S 0400

50 T 0001 - 50 T 0600

Kozaklı İlçesi Plaka Kodları:

50 KA 001 - 50 KD 999

50 M 7501 - 50 M 8000

50 T 0800 - 50 T 0850

50 S 0701 - 50 S 0750

Avanos İlçesi Plaka Kodları:

50 M 5001 - 50 M 0600

50 S 0501 - 50 S 0600

50 SA 001 - 50 SZ 999

50 T 0901 - 50 T 0950

Gülşehir İlçesi Plaka Kodları:

50 M 7051 - 50 M 7500

50 NA 001 - 50 NZ 999

50 S 0801 - 50 S 0900

50 T 0750 - 50 T 0799

Ürgüp İlçesi Plaka Kodları:

50 M 6001 - 50 M 7000

50 S 0601 - 50 S 0700

50 T 0851 - 50 T 0900

50 UA 001 - 50 UZ 999