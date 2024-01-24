50 nerenin plakası? 50 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 50 nerenin plakası? 50 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 50 nerenin plakası? 50 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
50 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
50 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap, Nevşehir olacaktır. Daha önceleri Niğde’nin bir ilçesi olan Nevşehir, 1954 yılında alınan bir karar neticesinde vilayet statüsünü kazanmıştır.
Nevşehir Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
50 AC 001 - 50 AZ 999
50 DA 001 - 50 DZ 999
50 EA 001 - 50 EZ 999
50 FA 001 - 50 FK 999
50 M 0001 - 50 M 5000
50 S 0001 - 50 S 0400
50 T 0001 - 50 T 0600
Kozaklı İlçesi Plaka Kodları:
50 KA 001 - 50 KD 999
50 M 7501 - 50 M 8000
50 T 0800 - 50 T 0850
50 S 0701 - 50 S 0750
Avanos İlçesi Plaka Kodları:
50 M 5001 - 50 M 0600
50 S 0501 - 50 S 0600
50 SA 001 - 50 SZ 999
50 T 0901 - 50 T 0950
Gülşehir İlçesi Plaka Kodları:
50 M 7051 - 50 M 7500
50 NA 001 - 50 NZ 999
50 S 0801 - 50 S 0900
50 T 0750 - 50 T 0799
Ürgüp İlçesi Plaka Kodları:
50 M 6001 - 50 M 7000
50 S 0601 - 50 S 0700
50 T 0851 - 50 T 0900
50 UA 001 - 50 UZ 999
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