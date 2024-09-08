50 yıllık belediye binası yıkılıyor: Yeni tasarım 'yarışma' ile belli olacak

Yayınlanma: 08.09.2024 - 10:03

Güncelleme: 08.09.2024 - 10:31

Mudanya Belediye Binası 1976 yılında hizmet vermeye başladı. 24 yıllık hizmetin ardından 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde zarar gören binada güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

2023 yılına geldiğimizde ise 47 yıldır belediye binası olan bina bu sefer ikinci depremle sarsıldı. 5,1’lik depremde zarar gören bina yaklaşık 1 yıldır kapalıydı. Yapılan son incelemeler sonucunda binanın yıkımı uygun görüldü.

Yıkımı uygun görülen binanın çevresine rahatsızlık vermemek amacıyla bariyerler çekildi. Toplam 4 bin 40 metrekare alana sahip, 5 katlı betonarme binanın, eski Vakıflar Bankasının bulunduğu alandan itibaren yıkımına başlandı.

Belediye binası kararın ardından haftalar önce boşaltıldı. Müteahhit firma, binadan çıkacak hurda malzemeleri karşılığında binanın yıkımına başladı.

YENİ BELEDİYE BİNASI TASARIMI İÇİN YARIŞMA

Belediye binasının depremden sonra kullanılmayacak hale geldiğini söyleyen Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, “4 Aralık depreminden sonra belediye binamız kullanılmaz duruma gelmişti. Biz dolayısıyla 6 bin 306 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Riskli yapı tespitini yaptırdık ve tüm mevzuat işlemlerini tamamladık. Ardından Temmuz ayı içerisinde de ihalesini yaptık. 16 Ağustos itibariyle binada söküm işlemlerimiz başlatıldı. Dün itibariyle de hızlıca yıkım işlemlerini başlatmış bulunmaktayız. Kentsel Tasarım Müdürlüğündeki arkadaşlarım yarışma projesi başlattı. Belediye binamız kentsel koruma projesi çerçevesinde sit alanında yer alıyor dolayısıyla yine buranın dokusuna uygun, kent kimliğine yakışır, mimari, şehircilik ve tüm mühendislik alanında özgün eserler bize sunacak projeleri arıyoruz. Sonrasında ise en doğru projeyi seçip uygulamak istiyoruz. Mudanyalılara yakışır bir bina olsun istiyoruz. Çok yakında çalışmalarımızı başlatacağız. 2026 yılında ise projeyi hayata geçirip belediye binasını Mudanyalıların hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.